Son Dakika Haberleri: Erdoğan, Barzani'yi kabul etti
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Erdoğan, Barzani'yi kabul etti

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti.

Erdoğan, Barzani'yi kabul etti, System.String[]
CUMHURBAŞKANI   Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. 


 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak Büyük Çamlıca Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne gitti. Erdoğan burada Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Basına kapalı olarak gerçekleşen kabul 1.5 saat sürdü. Görüşmede terörle mücadele, ikili ilişkiler, ortak yatırımlar ve ilave bir sınır kapısının açılması gündeme geldi.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:06 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı, IKYB, Neçirvan Barzani, Güncel
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