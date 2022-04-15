Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı - Son Dakika
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Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

15.04.2022 13:43
Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazı için Ayasofya Camii'ne geldi. Cami girişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet etti. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş eşlik etti. Erdoğan, cuma namazı sonrası aslına uygun olarak yeniden restore edilen Ayasofya Fatih Medresesi açılış törenine katılacak.


- İstanbul
Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erdoğan cuma namazını Ayasofya Camii'nde kıldı - Son Dakika


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