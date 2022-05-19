Erdoğan'dan Atatürk Havalimanı açıklaması: Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde gençlerle bir araya geldi. Twitter hesabından programdan bir kesit paylaşan Erdoğan, son günlerin gündem konusu olan Atatürk Havalimanı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

"AĞACIYLA, YEŞİLİYLE ÇOK ÇOK GÜZEL OLACAK"

Geçtiğimiz hafta millet bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanı, imara açılacağı iddiasıyla özellikle muhalefetin tepkisini çekmişti. Atatürk Havalimanı'na iş makinelerinin girmesi sonrasında, CHP İstanbul teşkilatı alana gidip eylem yapmıştı. Gençlerin sorusu üzerine konuya ilişkin konuşan Erdoğan, "Ben şimdiden size müjdeyi vereyim. İnşallah millet bahçesi herkesi çok çok mutlu edecek. Gelip hafta sonlarını, hafta içlerini geçirecek aileler olacak. Tüm bunlarla, oyun parklarıyla, kültürel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. O nokta zaten millet bahçesi noktasında fakir. Ama şu anda bu millet bahçesiyle ağacıyla, yeşiliyle orası çok çok güzel olacak." dedi.

"BİR İHTİMAL PİSTLERİ KALDIRMAYACAĞIZ"

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti: "Yanında da şehir hastanesi var, yan yana olacak. Şehir hastanesiyle birlikte, yanında millet bahçesi, oranın güzelliği neyle ifade edilebilir? Şimdiden ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline getirmek için zenginleştireceğiz. Proje üzerindeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve 29 Mayıs kutlamasını bu yıl orada yapacağız."