Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı. Son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt veren Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var, System.String[]

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 81 İl Teşkilatı ile videokonferans yöntemiyle bayramlaştı.

"Türkiye'nin son 18 yıldaki tüm reformlarına, zaferlerine imza atan AK Parti önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin lokomotifi olmayı sürdürecektir" diyen Erdoğan, "Açtığımız ve açacağımız hastanelerle sağlık alt yapımızı daha da güçlendireceğiz. Genel Sağlık Sigortamız ve sağlık sistemimiz milletimizin sahipsiz olmadığını göstermiştir. Salgının en az hasarla atlatılacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"AK PARTİ'NİN KAZANDIRDIKLARINI TEKRAR HATIRLATMALIYIZ"

Konuşmasında CHP'yi de eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP zihniyeti gibi polemik ve saldırılarımızla değil eserlerimizle gündeme gelmeye devam edeceğiz" dedi.

Erdoğan, AK Parti'nin 18 yıllık süreçte kazandırdıklarını vatandaşa tek tek anlatılması gerektiğini belirterek, "Eğitimde çocuklarımızı 70-80 kişilik sınıflardan kurtarırken üniversite kapılarında yığılmaları gençlerimize anlatmalıyız. AK Parti'nin kazandırdıklarını tekrar anlatmalıyız. Ne kadar terör örgütü varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var

"TÜM ÖĞRENCİLERE DERS KİTAPLARINI ÜCRETİZ OLARAK VERDİĞİMİZİ HATIRLATMALIYIZ"

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

İlk ve orta öğretimde hiçbir ayrım gözetmeksizin tüm öğrencilerimize ders kitaplarını ücretsiz olarak verdiğimizi anlatmalıyız. Adalet hizmetlerinde mevzuattan altyapıya, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına kadar önemli gelişmeler kat ettiğimizi anlatmalıyız. Hakim savcı sayımızı iki kattan fazla artışla 21 bine, yardımcı personel sayısını 138 bine çıkardığımızı anlatmalıyız. Bireysel başvuru hakkında, HSK'nın yeniden yapılandırılmasından, askeri mahkemelerin kaldırılmasına kadar pek çok tarihi adım attığımızı anlatmalıyız. Güvenlikte, ülkemize saldırması için beslenip büyütülen ne kadar örgüt varsa hepsinin başını ezdiğimizi anlatmalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var

ERKEN SEÇİM İDDİALARINA ÜSTÜ KAPALI YANIT

Erdoğan konuşmasında son dönemde gündemde olan erken seçim iddialarına da üstü kapalı yanıt verdi. Erdoğan, "Önümüzde hem programlarımızı uygulamak hem milletimizle gönül bağımızı güçlendirmek için 3 yıllık bir vakit var" diye konuştu.

2023 SEÇİMLERİ MESAJI

2023 seçimlerine kadar teşkilatlara "Yoğun gayret içinde olmalıyız" mesajı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hazmedemeyenlerin insanımızı zehirlemesine izin vermeyeceğiz. Seçimlere kadar durmak yok, yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var

Erdoğan, "Sağlıklı konut ürettiğimizi anlatmalıyız. Aynı şekilde organize suç örgütlerine de göz açtırmadığımızı anlatmalıyız. Milli savunma, içişleri ve dışişleri bakanlıkları ile MİT'in başını çektiği güvenlik kurumlarımız arasındaki koordinasyonu geliştirdiğimizi anlatmalıyız. 81 ilimizdeki tüm üyelerimizin ve teşkilat mensuplarımızın Ramazan Bayramlarını tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.05.2020 05:27 

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kulisleri sallayan erken seçim iddialarına üstü kapalı yanıt: Daha 3 yılımız var - Son Dakika

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