Erdoğan'dan Trump'ın Orta Doğu'da barış planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan'dan Trump'ın Orta Doğu'da barış planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz - Son Dakika Dünya

Erdoğan'dan Trump'ın Orta Doğu'da barış planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz

25 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın barış planına tepki göstererek, "Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.

Erdoğan'dan Trump'ın Orta Doğu'da barış planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüsİsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi.

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İsrail, Kudüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:44 
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