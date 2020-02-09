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Erdoğan'dan Trump'ın Orta Doğu'da barış planına tepki: Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz
25 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'ın barış planına tepki göstererek, "Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz" dedi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyanın gündemine sözde 'Yüzyılın Planı' adıyla giren ve Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan eden plan, bölgede barış ve huzuru tehdit eden bir hayalden başka bir şey değildir. Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da "İsrail İşgalini Sonlandıracak Etkili Bir Stratejiye Doğru" temasıyla düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'nun Üçüncü Konferansına mesaj gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 05:44
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