Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın...
Son Dakika Güncel Erdoğan: 'Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın...

Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın...

7 saat önce

Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız."

Erdoğan:

Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkek arkadaşının ailesiyle tanışmaya gitti, 5'inci kattan ölüme atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyareti öncesi Rus lider Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirecek Asker eğlencesinde havaya ateş açan Fatih Bulut'tan savunma: Hatalıyım, özür dilerim! İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2019 01:58:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]