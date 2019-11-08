Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın...
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Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız."
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 06:42 Kaynak: AA
Erdoğan: "Ferdi ihtiraslar, toplumsal hastalıklar, adaletsizlikler, baskı ve şiddetin insanlığın üzerine karabasan gibi çöktüğü bunalım çağındayız."
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