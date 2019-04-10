Erdoğan: FETÖ'yü hala tam olarak temizleyemedik
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:19
, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
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