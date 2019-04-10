Son Dakika Haberleri: Erdoğan: FETÖ'yü hala tam olarak temizleyemedik

Erdoğan: FETÖ'yü hala tam olarak temizleyemedik

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.

Erdoğan: FETÖ'yü hala tam olarak temizleyemedik, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında Emniyet Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü ve Özel Harekat Daire Başkanlığı Yeni Binası Açılış Töreni'nde konuştu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:19 
Özel Harekat Daire Başkanlığı, Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi
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