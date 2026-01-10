Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Açtı - Son Dakika
Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'ni Açtı

10.01.2026 17:17
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Hane İslam Eserleri Sergisi'nin açılış programına katıldı.

Protokol üyeleriyle serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, daha sonra sergiyi gezerek eserleri inceledi.

Programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de yer aldı.

Kaynak: AA

