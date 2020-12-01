Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."
01.12.2020 12:33
Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.
Erdoğan: "Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir."
Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Erdoğan: 'Hiçbir denetimin olmadığı, keyfiliklere açık, hukukun dışında bir alan olarak algılandığında dijitalleşmenin bizi götüreceği yer faşizmdir.' - Son Dakika
Son Dakika Fransız devi PSG, Ozan Kabak'ı transfer etmek için girişimlere başladı Kadir'in kurtardığı ve eroin dolu araçta yakalanan Ayşe Dırla: Uyuşturucuyu geri verip parasını almaya gidiyorduk Rusya lideri Putin'i yıkacak iddia: Yakın koruması Kremlin arazisinde intihar etti Boşanma davası sonrası sinir krizi geçiren Yağmur Sarnıç'tan çok konuşulacak "büyü" iddiası Güne yükselişle başlayan dolar 7,88'den işlem görüyor 14 yaşındaki FIFA oyuncusu Anders Vejrgang, 210 maçın tamamını kazanıp rekor kırdı Bakan duyurdu, parmak iziyle kimlik doğrulama geliyor! Pilot uygulama ocakta Bomba iddia: Kendi evinde karantinaya giren Hadise ve Kaan Yıldırım ayrıldı