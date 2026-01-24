Erdoğan Aydın'da Toplu Açılış Törenine Katılıyor - Son Dakika
Erdoğan Aydın'da Toplu Açılış Törenine Katılıyor

24.01.2026 12:40
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Aydın'da katılımıyla gerçekleştirilecek toplu açılış töreni öncesinde kentteki hazırlıklar tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Aydın'da katılımıyla gerçekleştirilecek toplu açılış töreni öncesinde kentteki hazırlıklar tamamlandı. Törenin yapılacağı Atatürk Kent Meydanı'nda sabah saatlerinden itibaren yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar kontrollü şekilde alana alınmaya başlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta şehir hastanesi ve tamamlanan diğer yatırımların açılışını gerçekleştirmek için Aydın'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 13.30'da Atatürk Kent Meydanı'nda Aydınlılarla buluşacak. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı meydan çevresinde polis ekipleri tarafından giriş noktalarında üst aramaları ve kimlik kontrolleri gerçekleştiriliyor. Güvenlik kontrolünden geçirilen vatandaşlar, tören alanına yönlendirilirken meydanda hareketlilik giderek artıyor. Kent genelinde düzenlenen tören dolayısıyla çevre yollarında ve meydan çevresinde trafik akışına yönelik tedbirler alınırken, yetkililer vatandaşlardan güvenlik kurallarına uymalarını ve görevlilerin yönlendirmelerini dikkate almalarını istedi. - AYDIN

