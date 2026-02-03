Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyareti

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldık. Türkiye olarak, köklü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında iki ülkenin liderlerinin başkanlığındaki heyetlerarası görüşmeye katıldı. Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretine eşlik etmek üzere bulunduğumuz Suudi Arabistan'da, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldık. Türkiye olarak, köklü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz."

Bu kapsamda, heyetlererarası görüşmede; ikili ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Türkiye-Körfez İşbirliği Teşkilatı Serbest Ticaret Anlaşması'nın nihayete erdirilmesi, Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' ve bu çerçevede, müteahhitlik firmalarımızın olası katkılarını ve ikili ticaretin kolaylaştırılması, üçüncü ülkelerde işbirliği konularını vurguladık. Suudi Arabistan ile değerli ortaklığımızı daha da güçlendirmeye yönelik bu yapıcı temasların, bölgemizdeki refaha ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."