Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyareti

03.02.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldık. Türkiye olarak, köklü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyaretine eşlik eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldık. Türkiye olarak, köklü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında iki ülkenin liderlerinin başkanlığındaki heyetlerarası görüşmeye katıldı. Bolat, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaretine eşlik etmek üzere bulunduğumuz Suudi Arabistan'da, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman başkanlığında gerçekleşen heyetlerarası görüşmeye katıldık. Türkiye olarak, köklü bağlara sahip olduğumuz dost ve kardeş Suudi Arabistan ile ilişkilerimizi her alanda olduğu gibi ekonomik ve ticari alanda da güçlendirerek sürdürmeye devam edeceğiz."

Bu kapsamda, heyetlererarası görüşmede; ikili ticari ilişkilerimizin derinleştirilmesi, Türkiye-Körfez İşbirliği Teşkilatı Serbest Ticaret Anlaşması'nın nihayete erdirilmesi, Suudi Arabistan'ın '2030 Vizyonu' ve bu çerçevede, müteahhitlik firmalarımızın olası katkılarını ve ikili ticaretin kolaylaştırılması, üçüncü ülkelerde işbirliği konularını vurguladık. Suudi Arabistan ile değerli ortaklığımızı daha da güçlendirmeye yönelik bu yapıcı temasların, bölgemizdeki refaha ve ekonomik entegrasyona önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, Ticaret Bakanı, Dış Politika, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Prens, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika

Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

14:56
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
14:37
Fenerbahçe’den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
Fenerbahçe'den Kante transferinin neden iptal olduğunu açıkladı
14:19
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
Korkunç iddia: Protestocu kadınlara tecavüz edip delilleri gizlemek için yaktılar
14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:53
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 16:00:08. #7.11#
SON DAKİKA: Erdoğan'ın Suudi Arabistan Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.