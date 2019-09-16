Erdoğan: IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütlerine destek kabul edilemez
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında, "Deaş'la mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.
Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:00
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