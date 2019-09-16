Son Dakika Haberleri: Erdoğan: IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütlerine destek kabul edilemez
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Erdoğan: IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütlerine destek kabul edilemez

3 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve İran liderleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında, "Deaş'la mücadele altında terör örgütlerine destek verilmesinin kabul edilemezliğini vurguladık" dedi

Erdoğan: IŞİD'le mücadele bahanesiyle terör örgütlerine destek kabul edilemez, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi kapsamında bir araya geldi.


Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen görüşmenin ardından liderler ortak basın toplantısı düzenledi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 09:00 
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