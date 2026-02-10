Erdoğan Kırgız Meclis Başkanı'nı Kabul Etti - Son Dakika
Erdoğan Kırgız Meclis Başkanı'nı Kabul Etti

10.02.2026 21:06
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'yu kabul etti.

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'yu kabul etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti." denildi.

Kaynak: ANKA

