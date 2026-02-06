Erdoğan, Kurtulmuş ve Bahçeli'den Osmaniye'de Depremzede Aileye Ziyaret - Son Dakika
Erdoğan, Kurtulmuş ve Bahçeli'den Osmaniye'de Depremzede Aileye Ziyaret

06.02.2026 20:05
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye’de depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti, talepleri dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Osmaniye'de, depremzede Hidayet Solak ve ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, depremzedelerin yaşadığı sorunlar dinlenirken, devletin her zaman vatandaşların yanında olduğu vurgulandı. Heyet, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: ANKA

