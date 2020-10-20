Erdoğan: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz."
20.10.2020 19:45
Erdoğan: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.
Erdoğan: "Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz."
Kasım, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erdoğan: 'Ortaokullarda 5'inci sınıflarda, liselerde 9'uncu sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibarıyla başlatıyoruz.' - Son Dakika
Son Dakika Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Hayırsız evlat, yanında getirdiği silahla annesini ayaklarından vurdu İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı Başakşehir'le karşılaşacak Leipzig'de Amadou Haidara koronavirüse yakalandı Bu görüntüler bugün çekildi! Alanya'da sahiller yaz aylarını aratmadı Yakalı toy kuşu, 7 yıl sonra bu kez Trabzon'da görüldü BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti