Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var

Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da bir araya gelecek.

ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA BAKAN UCİ KARŞILADI

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de havaalanındaydı. Daha sonra Sadabad Sarayı'na geçen Erdoğan burada İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

TÜRKİYE-İRAN-RUSYA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE OLACAK

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

TAHIL İHRACATI KONUSU DA MASADA

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.