Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var - Son Dakika
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Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var

19.07.2022 09:21

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran'ın başkenti Tahran'da bir araya gelecek. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından gerçekleşecek bu ilk toplantının ana gündeminde Suriye'deki son durum, yeni anayasa, mültecilerin geri dönüşü ve Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı gibi konular olacak.

Bugün İran'ın başkenti Tahran kritik bir zirveye ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Tahran'da bir araya gelecek.

ERDOĞAN'I HAVALİMANINDA BAKAN UCİ KARŞILADI

Erdoğan'ı, Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nda İran Petrol Bakanı Cevad Uci karşıladı. İran'ın Ankara Büyükelçisi Mohammad Farazmand ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Derya Örs de havaalanındaydı. Daha sonra Sadabad Sarayı'na geçen Erdoğan burada İran Cumhurbaşkanı Reisi tarafından resmi törenle karşılandı.

Dünyanın gözü Tahran'da! Erdoğan-Putin-Reisi zirvesinin ana gündem maddesi Suriye olacak

TÜRKİYE-İRAN-RUSYA ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı bugün, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin 7. toplantısına katılacak. Ardından, Astana formatında, Türkiye-İran-Rusya liderlerinin katılımıyla üçlü zirve gerçekleştirilecek.

ANA GÜNDEM MADDESİ SURİYE OLACAK

Zirvenin ana gündem maddesi ise Suriye olacak. Suriye'deki son durum, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıklar ele alınacak. Ankara bir süredir Suriye'nin kuzeyine yeni harekat hazırlığı yapıyor. Zirvede, olası yeni harekat ve Türkiye'nin güney sınırındaki terör örgütü YPG varlığının da ele alınması bekleniyor.

Dünyanın gözü Tahran'da! Erdoğan-Putin-Reisi zirvesinin ana gündem maddesi Suriye olacak

TAHIL İHRACATI KONUSU DA MASADA

Kremlin, Erdoğan ve Putin'in Tahran'da Ukrayna'nın tahıl ihracatını da görüşeceğini duyurdu. Açıklamada, "Ukrayna'nın tahıl ihracatını kolaylaştırmak için çabaları sürdürmeye hazırız" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki üçlü zirve için İran'da! Masada Suriye'ye olası operasyon var Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'daki üçlü zirve için İran'da! Masada Suriye'ye olası operasyon var Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye Dünyanın gözü kulağı bu üçlü zirvede! Türkiye, İran ve Rusya'nın gerçekleştireceği zirvede ana gündem maddesi Suriye

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SON DAKİKA: Erdoğan-Putin-Reisi zirvesi dünyanın gündeminde! Masada Suriye'deki gelişmeler var - Son Dakika
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