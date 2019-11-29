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ERDOĞAN SELAHATTİN KARA RESİM SERGİSİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

7 saat önce

İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

ERDOĞAN SELAHATTİN KARA RESİM SERGİSİ AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI, System.String[]

İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Kara Resim Sergisi'nin açılış törenine katıldı.

Kazlıçeşme Kültür Merkezi'ndeki açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştüren Selahattin Kara'ya Türkiye kültürüne katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Zeytinburnu'nun, İstanbul'un 2. Dünya Savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıktığını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sürecin tüm sancıların, sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline geldi" dedi.

"MEDENİYETLER KÜLTÜR SANAT EDEBİYAT GİBİ DEĞERLER ÜZERİNDE YÜKSELİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm ilçeleriyle İstanbul'umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler, diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim, tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine, sokaklarına kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi 'Bu şehr-i İstanbul ki bi-misl ü bahadır/Bir sengine yek-pare Acem mülkü fedadır' denilen bir şehir varsa, o resim bir başka anlam kazanır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından açılışını gerçekleştirdiği sergiyi gezdi.

Görüntü Dökümü:

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Erdoğan'ın konuşmaları sergi açılışı


Selahattin Kara, İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 07:37 Kaynak: DHA
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