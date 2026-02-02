Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a Ziyaret Gerçekleştirecek - Son Dakika
Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a Ziyaret Gerçekleştirecek

02.02.2026 21:09
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, önce Suudi Arabistan'a ardından Mısır'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sanal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ı, 4 Şubat 2026 tarihinde ise Mısır'ı ziyaret edeceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Suudi Arabistan Krallığı Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın davetine icabetle Riyad'da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesine yönelik ilave adımlar ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız, Riyad'ı ziyaretinin ardından 4 Şubat 2026 tarihinde, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'nin davetine icabetle, Kahire'de Türkiye-Mısır Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi ikinci toplantısına Mısırlı mevkidaşıyla birlikte eşbaşkanlık edecektir. Mısır ziyareti kapsamında ikili gündemimizdeki konuların ele alınması; öte yandan, Filistin başta olmak üzere, bölgesel ve uluslararası gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayrıca, ziyaret kapsamında düzenlenecek Türkiye-Mısır İş Forumu'na da iştirak etmeleri planlanmaktadır" dedi.

Kaynak: DHA

Erdoğan Suudi Arabistan ve Mısır'a Ziyaret Gerçekleştirecek
