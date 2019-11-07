Erdoğan: "Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere...
6 saat önce
Erdoğan: "Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız."
Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 10:14 Kaynak: AA
Erdoğan: " Türkiye'yi karşısına almak pahasına teröristlerin hamiliğini yapanları, kiralık katillere kol kanat gerenleri unutmayacağız."
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