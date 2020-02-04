Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar) - Son Dakika
Son Dakika Dünya Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar) - Son Dakika Dünya

Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan ayrıca programı dahilinde Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu, Ahıska Türklerini ve Gagavuz Türklerini kabul etti.


Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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