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Erdoğan, Ukrayna'da heyetler arası görüştü (tekrar)
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki programı kapsamında heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:32 Kaynak: DHA
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