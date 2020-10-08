Ereğli Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Ereğli Belediye Meclisi ekim ayı ikinci birleşim toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki meclis toplantısında gündemde yer alan ve komisyona havale edilen maddeler görüşüldü.

Toplantıda, Bozhane mevkisinin günübirlik turizm alanı olması yönündeki imar değişikliği kararı oy çokluğuyla kabul edildi.

Posbıyık, burada yaptığı konuşmada, balıkçı esnafının her zaman yanında olduklarını belirterek, "Bozhane'de yaşanan sorunun çözümü için Ereğli Kaymakamlığı, İlçe Milli Emlak ile İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüyoruz." dedi.