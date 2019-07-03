Ereğli Belediye Meclisi toplantısı

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin temmuz ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, belediye meclisinin temmuz ayı ilk oturumu gerçekleştirildi.

Posbıyık, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'ndaki toplantıda, ilçeye fakülteler kazandırılması için yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını söyledi.

Ereğli Devlet Hastanesi'nin eski yerlerine yeni fakülte binaları kazandırılması için yer tespitlerinin gerçekleştirildiğini anlatan Posbıyık, "Bu Ereğli meselesi, siyaset yok burada. Büyük bir aşama kaydettik. Hastane arkasındaki yere 3 katlı izin geldi, inşaat yapabilir haldeyiz. Mülki amirlerimizin talimatını bekliyoruz. Belki ağustos, eylül ayında Ereğli Belediye Meclisi'ne getirip kararı alacağız." dedi.

Sahil güzergahında yeni bir düzenleme yapılacağını, yat limanı ve denizin ortasına cami yapılması için çalışma başlatıldığını anlatan Posbıyık, 5-6-7 Temmuz tarihlerinde ilçede gerçekleştirilecek Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali hazırlıklarının da sürdüğünü belirtti.

Mecliste gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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