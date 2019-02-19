Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesi Ges Projesinden İlk Gelirini Elde Etti

Ereğli Belediyesi Ges Projesinden İlk Gelirini Elde Etti

31 dakika önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla kurmuş olduğu Güneş Enerjisi Sistemi'nden (GES), MEDAŞ'a enerjisini satarak ilk tahsilatını gerçekleştirdi.

Ereğli Belediyesi Ges Projesinden İlk Gelirini Elde Etti, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi kendi öz kaynaklarıyla kurmuş olduğu Güneş Enerjisi Sistemi'nden (GES), MEDAŞ'a enerjisini satarak ilk tahsilatını gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bölge bazında GES santrali olan belediye olarak MEDAŞ kurumuna elektrik enerjisini satarak ilk tahsilatımızı gerçekleştirdik. Yaklaşık bin konutun elektrik ihtiyacını sağlayacak kapasitede olan 1 megavatlık GES Projemiz 6 milyon 639 bin lira maliyetle ve belediyemizin öz kaynaklarıyla kurulmuştur. Normal İklim şartlarında aylık 150-200 bin liralık bir kazanç elde edilen bu sistemi belediyemize, dolayısıyla şehrimize kazandırmanın ve ilkleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlamda doğayı korumak, elektrik enerjisini güneşten sağlayarak giderleri azaltıp gelir sağlamak ve enerji konusunda dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla kurduğumuz bu projemiz belediyemiz için de ciddi bir gelir kaynağı oluşturacak. Bu projemizin gerçekleştirilmesinde desteklerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum Beye ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu dev projemiz Ereğlimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:17 Kaynak: İHA

Konya, Ekonomi
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