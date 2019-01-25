Son Dakika Haberleri: Ereğli Belediyesinden Doğa Dostu Bez Çantalar

Ereğli Belediyesinden Doğa Dostu Bez Çantalar

3 saat önce

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi binlerce doğa dostu bez çantayı vatandaşlara dağıttı.

Ereğli Belediyesinden Doğa Dostu Bez Çantalar, System.String[]
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi binlerce doğa dostu bez çantayı vatandaşlara dağıttı.

Ereğli Belediyesi tarafından doğayı korumak amacıyla alışverişlerde kullanılmak üzere üretilen bez çantalar ilgi görüyor. "Doğayı korumak bizim görevimiz" diyen Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Tüketimin bu kadar yoğun olduğu bir dünyada, doğa birçok olumsuz etkiye maruz kalıyor. Günden güne artan insan popülasyonu ve buna bağlı olarak artan gereksinimler nedeniyle enerji tüketimi, doğal kaynakların kullanılması gibi durumlarda artış oluyor. Bu nedenle son yıllarda gündeme gelen küresel ısınma ve dünyadaki su miktarının azalması gibi durumlar karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara sebep olan başlıca nedenlerden biri bünyesinde çok ciddi kimyasallar barındıran petrol türevli plastik poşetlerden, yanlış imha edilmelerinden, toplumda çok sık kullanımına alıştırılmasıyla yakından ilişkilidir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan naylon çantaların ham maddesi petrol ve bu maddeler insan vücuduna da, temas ettiği gıdalarla da etkileşime geçerek kanser gibi çok ciddi hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu anlamda bez çanta kullanımının artırılması büyük önem arz ediyor. Çünkü bunların ham maddesi doğayla tamamen barışık olan pamuktur. Bu sayede bez çantalar geri dönüştürülebilir, anti bakteriyel ve doğada tamamen yok olabilir. Ereğli Belediyesi olarak bu düşüncelerle doğamızı korumak ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesine katkıda bulunmak amacıyla binlerce hemşehrimize bez çantalar dağıttık" ifadelerini kullandı. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 03:46 Kaynak: İHA

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