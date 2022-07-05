Belediye mezbahasında veteriner hekim Özgür Coşgun ve kesim personeli tarafından 14 kursiyere kurbanlık hayvana yaklaşma, bağlama, yatırma ve kesim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde kurban yakalama timine, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı eğitimleri uygulamaları olarak verildi.

Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu - Son Dakika

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