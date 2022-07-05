Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu

05.07.2022 15:57
Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, veteriner hekim ve 3 personelden oluşan kurban yakalama timi kuruldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, veteriner hekim ve 3 personelden oluşan kurban yakalama timi kuruldu.

Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğünde kurban yakalama timine, hayvana yaklaşma, uyuşturucu ile sakinleştirme ve yakalama teçhizatı kullanımı eğitimleri uygulamaları olarak verildi.

Yakalama timine bir araç tahsis edildi. Vatandaşların bayram süresince karşılaşacağı sorunlarda zabıta ekiplerine haber vermesi istendi.

Kurban kesim kursu

Ereğli Belediyesi ile Ereğli Halk Eğitim Merkezi tarafından kurban kesim kursu düzenlendi.

Belediye mezbahasında veteriner hekim Özgür Coşgun ve kesim personeli tarafından 14 kursiyere kurbanlık hayvana yaklaşma, bağlama, yatırma ve kesim teknikleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitimlerini tamamlayan 14 kursiyere sertifika verildi.

YORUMLAR
500
Ereğli'de kurban pazarı kuruldu Ereğli'de kurban pazarı kuruldu
Kaynak: AA

Zonguldak, Ereğli, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:57 Sarıyer Belediyesi çalışanları maaşlarına zam yapılması talebiyle belediye önünde grev başlattı: İsteğimiz enflasyonun yarısı kadar zamdır
15:53 Tutukluluk kararı verilen Kadir Şeker'e son sözleri soruldu! Mahkeme salonu dikkat kesildi
15:50 Köpekbalığı saldırısında parçalara ayrılan kadının ölümünde cankurtaran ihmali olduğu ortaya çıktı
15:48 2 gündür kayıp olarak aranıyordu! 15 yaşındaki gencin cansız bedeni çocuklar tarafından bulundu
15:28 Kadir Şeker'den kötü haber! Cezasında indirime giden mahkeme, tutukluluğuna yine devam kararı verdi
15:27 İkinci çocuğunu bekleyen Amine Gülşe'den Kapadokya'da karnı burnunda poz
15:21 Fransız sporcu Erzincan'da 600 metreden yarasa gibi uçtu! 200 kilometre hızla 1500 metre havada süzüldü
15:15 Paris sokaklarında lateks büstiyerle gezdi! Kıyafetin bir de göğüs kısmını görün
15:05 İbn-i Sina'nın buluşu halen şifa dağıtıyor! İşte kavun kabuğunun birbirinden etkili faydaları
15:00 Kılıçdaroğlu'ndan hükümete yakın 5 büyük şirket hakkında yeni iddia: 5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen pişman olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 16:04:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ereğli'de kurban yakalama timi kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement