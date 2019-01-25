Ereğli Tersaneler Bölgesinde İnceleme
2 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın, Ereğli tersaneler bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın, Ereğli tersaneler bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Arslan Keleş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özpak'ıin beraberinde Kıyı Yapıları Daire Başkanı Salih Tan ile ilçeye gelerek tersaneler bölgesindeki faaliyetini sürdüren firma sahipleriyle görüştüğünü söyledi.
Tersane sahiplerinin yaşadıkları sorunları Özpak ve Tan'a anlattığını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:
"Bölgemizde istihdamın sağlanması yeni iş imkanlarının oluşturulabilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak
Valimiz Erdoğan Bektaş
başkanlığında tersaneler bölgesinde bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bu toplantının sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özbak ve Kıyı Yapıları Daire Başkanı Salih Tan ilçemize geldi. Tersane sahiplerimiz yaşadıkları sorunları ve sürece ilişkin bilgiler aktardı. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Amacımız tersaneler bölgesinde istihdam sayısını arttırabilmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:53 Kaynak: AA
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