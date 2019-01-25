Son Dakika Haberleri: Ereğli Tersaneler Bölgesinde İnceleme

Ereğli Tersaneler Bölgesinde İnceleme

2 saat önce

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın, Ereğli tersaneler bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Ereğli Tersaneler Bölgesinde İnceleme, System.String[]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özpak'ın, Ereğli tersaneler bölgesinde incelemelerde bulunduğu bildirildi.

Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Arslan Keleş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Özpak'ıin beraberinde Kıyı Yapıları Daire Başkanı Salih Tan ile ilçeye gelerek tersaneler bölgesindeki faaliyetini sürdüren firma sahipleriyle görüştüğünü söyledi.

Tersane sahiplerinin yaşadıkları sorunları Özpak ve Tan'a anlattığını ifade eden Keleş, şöyle konuştu:

"Bölgemizde istihdamın sağlanması yeni iş imkanlarının oluşturulabilmesi için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Geçtiğimiz günlerde Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş başkanlığında tersaneler bölgesinde bir toplantı gerçekleştirmiştik. Bu toplantının sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salim Özbak ve Kıyı Yapıları Daire Başkanı Salih Tan ilçemize geldi. Tersane sahiplerimiz yaşadıkları sorunları ve sürece ilişkin bilgiler aktardı. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Amacımız tersaneler bölgesinde istihdam sayısını arttırabilmektir. Bu doğrultuda çalışmalarımızı da sürdürüyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:53 Kaynak: AA

Arslan Keleş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı Baba, Çocuğunun Cenazesini Fotoğraflarına Bakarak Bekledi Ünlü Araç Kiralama Şirketi Sixt Türkiye, Konkordato Talep Etti

Son Dakika! Erdoğan'dan Trump'a Güvenli Bölge Çıkışı: Sözünü Tutmazsan Biz Yaparız Efsane Başkan Ali Şen'den Ali Koç'a Sitem: Arıyorum, Telefonlarıma Çıkmıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 15:38:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ereğli Tersaneler Bölgesinde İnceleme
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]