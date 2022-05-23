Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

23.05.2022 08:03
Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-5 Operasyonu" kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, "Eren Abluka-5 Operasyonu" kapsamında Bestler Dereler bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Bornova ve Çakırsögüt Jandarma Komando Tugay Komutanlıklarına bağlı komando birliklerince başlatılan operasyon kapsamında Bestler Dereler bölgesinde 2 teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Şırnak, Terör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bestler Dereler bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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