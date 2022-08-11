Eren Bülbül bu fotoğraf çekildikten 10 dakika sonra şehit oldu

HATAY Trabzon'un Maçka ilçesinde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül'ün ölüm yıl dönümünde, son çektirdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Maçka kırsalında 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarınca 15 yaşındaki Eren Bülbül ile şehit edilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehit olmadan dakikalar önce kendi telefonu ile Eren Bülbül'ünde aralarında bulunduğu grubun fotoğrafını çekti. Eren Bülbül'ü korumak için hain terör örgütünün silahından çıkan 41 kurşunla şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in cep telefonu kamerasıyla çektiği fotoğraf karesi görüntüleri duygulandırdı. Şehit Ferhat Gedik'in çektiği fotoğrafta askerlerle birlikte Eren Bülbül de görülüyor. Bu fotoğraf karesinden 10 dakika sonra çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül ile Ferhat Gedik'in şehit olduğu öğrenildi.