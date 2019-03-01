Son Dakika Haberleri: Eren Erdem'e 4 Yıl 2 Ay Hapis

Eren Erdem'e 4 Yıl 2 Ay Hapis

51 dakika önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eren Erdem'e 4 Yıl 2 Ay Hapis, System.String[]
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla yargılanan dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarını aldıktan, sanıklara son sözlerini sorduktan sonra dosyayı karara bağladı.

Tutuklu sanık Eren Erdem'in, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, sanığın, "soruşturmanın gizliliğini ihlal" ve "gizli tanığın ifşası" suçlarından ise, suçların yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatini kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:35 Kaynak: AA

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