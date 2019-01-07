Son Dakika Haberleri: Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı

Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı

36 dakika önce

Özden ATİK/İSTANBUL DHAİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti.

Eren Erdem Hakkında Yakalama Kararı, System.String[]
Özden ATİK/İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle tahliye kararına itiraz etti. İtirazı kabul eden üst mahkeme aynı gerekçeyle Eren Erdem hakkında yakalama kararı çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:34 Kaynak: DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DHA, Eren Erdem, Güncel
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