Son Dakika Haberleri: Eren Erdem'in Avukatlarından Tutuklanmasına İtiraz

Eren Erdem'in Avukatlarından Tutuklanmasına İtiraz

1 saat önce

Haber Özden ATİK İstanbul, DHAFETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, tahliyesine karar verilen ancak savcılığın itirazıyla üst mahkemece...

Eren Erdem'in Avukatlarından Tutuklanmasına İtiraz, System.String[]
Haber Özden ATİK İstanbul, DHA

FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpas sürecinde yasadışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen kapanan Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in avukatları, tahliyesine karar verilen ancak savcılığın itirazıyla üst mahkemece yeniden tutuklanmasına itirazda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:12 Kaynak: DHA

Aralık, İstanbul, Eren Erdem, Güncel
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