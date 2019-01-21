Eren Erdem'in Tutukluluğuna İtiraz Reddedildi

Kapanan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tahliye edilen ve savcılığın yaptığı itiraz sonrası tekrar tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkemece reddedildi.

Kapanan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davası kapsamında tahliye edilen ve savcılığın yaptığı itiraz sonrası tekrar tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in tutukluluğuna yapılan itiraz üst mahkemece reddedildi.



Erdem'in avukatları, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 8 Ocak tarihli tutuklama kararına, bir üst mahkeme sayılan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine başvurarak itirazda bulundu.



Talebi değerlendiren mahkemenin kararında, itiraz edilen kararda belirtilen kuvvetli suç şüphesinin varlığına dair gerekçenin dosya kapsamına uygun olduğuna dikkati çekilerek, yurt dışına çıkarken yakalanan ve gizli tanığın kimliğini açıklamaktan hakkında dava açılan sanığın delillere etki etme ihtimali bulunduğu için tutuklama kararına yapılan itirazın hukuki dayanağının olmadığı kanaatine varıldığı kaydedildi.



Tutuklama kararının ve gerekçesinin yasaya uygun olduğu aktarılan kararda, itirazların reddine ve Eren Erdem'in tutukluluğunun devamına hükmedildiği belirtildi.



Süreç



İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın yargılandığı davanın 7 Ocak tarihli duruşmasında Eren Erdem'in tahliyesine hükmetmişti.



Erdem hakkında, "yurt dışına çıkış yasağı" ve "haftada 2 gün evine en yakın güvenlik birimine imza verme" zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirlerinin uygulanması da karara bağlanmıştı.



Tahliye sonrası karara İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edilmiş ve itirazı üst mahkeme sayılan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirmişti. Bu mahkeme heyeti, itirazı kabul ederek Erdem hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını hükme bağlamıştı.



Erdem, 24. Ağır Ceza Mahkemesince 8 Ocak'ta açılan ara duruşmada tekrar tutuklanmıştı. Erdem'in avukatları, üst mahkeme sayılan İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurarak bu tutukluluk kararına itiraz etmişti.

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