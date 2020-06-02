Erenler Belediye Başkanı Kılıç'tan devam eden projelere ilişkin açıklama - Son Dakika

Sakarya'da, Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ilçe genelinde sürdürülen çalışmalara ilişkin düzenlenen toplantıda kurum müdürlerinden bilgi aldı.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kılıç, devam eden proje alanlarında vatandaşların mağdur edilmemeleri gerektiğini aktardı.

Toplantının devamında proje alanlarında incelemelerde bulunan Fevzi Kılıç, "Fen İşleri ekiplerimiz de çalışmalarını sürdürüyor, ilçemizde altyapısı tamamlanan tüm sokak ve caddelerimizde üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Yavuz Sultan Selim ve Akşemsettin caddelerinin kesiştiği noktadan itibaren Bağlar Caddemizde imar planlarına uygun şekilde genişletme, altyapı ve üstyapı çalışmaları ile caddemiz duble yol olacak. Kısa zamanda burada da çalışmalar başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kılıç, zabıta ekiplerinin ilçe genelinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Zabıta ekiplerimiz de bu süreçte sürekli sahada oldular ve çalışmalarına devam ediyorlar. Amacımız çıtayı daha yukarılara taşımak. 33 mahallemiz için aynı emek ve aynı çaba ile çalışıyoruz. Erenler'imiz için neler yapabiliriz, nasıl kalıcı eser ve hizmetler verebilirizin mücadelesi ve gayreti içindeyiz. Büyük bir sorumluluk altındayız, her birimizin de bu sorumluluğun bilincinde olması gerekiyor."