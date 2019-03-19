Son Dakika Haberleri: Ergani'de 6 Hırsız Tutuklandı

Ergani'de 6 Hırsız Tutuklandı

1 saat önce

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, vurgun yapan 6 hırsız tutuklandı.

Ergani'de 6 Hırsız Tutuklandı, System.String[]
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen operasyonda, vurgun yapan 6 hırsız tutuklandı.

Diyarbakır'ın Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde son 1 ayda ilçe genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarına bulaşan Berat Ö., Zülkif K., Serdar A., Müslüm E., Ali K., Ali A., adlı 6 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinin yaptığı açıklamada, "4 farklı ev ve iş yerlerinden çalınan televizyon hırsızlığı, 12 adet cep telefonu hırsızlığı, araç içerisinden 40 bin TL para hırsızlığı olayları aydınlatılarak olayı gerçekleştirdiği tespit edilen Berat Ö., Zülkif K. ve Serdar A. isimli şahıslar yakalanarak ele geçirilen 2 adet televizyon ve 2 bin 400 TL para sahiplerine teslim edilmiş, olayı gerçekleştiren şüpheli 3 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştır. Yine 18 Mart 2019 tarihinde, Malatya ilinde ikametlerde göbek patlatmak suretiyle hırsızlık olayının gerçekleştiği bilgisine ulaşılmış, aynı olayın Ergani ilçesinde de gerçekleşebileceğini değerlendiren Ergani Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüpheli şahıslar üzerinde çalışma yaparak şahısların Ergani ilçesinde bulunduğu tespit etmiş, şüpheli Müslüm E., Ali K. ve Ali A. isimli şahıslar yakalanmış, şahısların araçlarında yapılan aramada kullandıkları suç aletleri ile birlikte Malatya ilinden çalındığı tespit edilen 1 adet altın bilezik, 2 adet altın yüzük, 1 adet altın bileklik, 1 adet altın kolye. 1 adet tam altın ve bin 200 TL para ele geçirilerek şüpheli şahıslar gözaltına alınmıştır" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:17 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Ergani, 3. Sayfa
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