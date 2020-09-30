Ergani'de seyir halinde alev alan otomobil kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde seyir halinde iken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Diyarbakır- Elazığ kara yolunun 10. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenmeyen 23 EP 590 plakalı otomobilin motor bölümünden seyir halindeyken duman yükseldi.
Sürücünün yol kenarına çektiği otomobilde yangın kısa sürede büyüdü.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.
Araç kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 18:19 - Kaynak: AA
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