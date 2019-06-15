Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'den hastalara moral ziyareti
1 saat önce
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Çorlu Devlet Hastanesi'nde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine acil şifalar dileklerinde bulundu.
Ergene
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:15 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, Çorlu Devlet Hastanesi
'nde yatmakta olan hastalara moral ziyaretinde bulunarak kendilerine acil şifalar dileklerinde bulundu.
Vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olmayı görev edinmiş yönetim anlayışıyla ziyaretlerine devam ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Tüm hastalarımıza Allah acil şifalar versin, doğumdan ölüme kadar Ergene'de her zaman vatandaşlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz. Bugün hastanemizde yatmakta olan hastalarımızı ziyaret ettik. Kendilerine moral verdik. Unutulmasın ki hastalık ve sağlık insan için. Bizler büyüklerimizden hastaları ve yaşlıları ziyaret etmeyi öğrendik. Hastalara ve yaşlılara yaptığımız ziyaretler bizim kültürümüzün en güzel göreneklerinden birisidir, bizi bir yapar birbirimize yaklaştırır" dedi. - TEKİRDAĞ
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