Ergene'den kısa kısa - Son Dakika

Ergene Belediyesince, kadınların aile ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri amacıyla düzenlenen meslek edindirme kursları sürüyor.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı açıklamada, ilçede düzenledikleri meslek edindirme kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini söyledi.

Pastacılık kursu eğitimlerinin, Ergene Belediyesi Kültür Merkezi binasındaki kurs merkezinde gerçekleştirildiğini ifade eden Yüksel, birbirinden farklı ve özel motifli şekillerde pastalar yapmayı öğrenen kursiyerlerin kurstan oldukça memnun kaldığını belirtti.

Yüksel, Ergene'de ailelerin bütçesine katkı sunabilme adına önemli çalışmalara imza attıklarını kaydederek, "Yol, kaldırım, alt yapı çalışmaları, çöp toplama hizmetleri gibi belediyeciliğin gerektirdiği asli görevler dışında kültürel ve sanatsal faaliyetlere, aile ekonomilerine katkı sunabilmek için meslek edindirme kurslarına da ağırlık veriyoruz. Bu doğrultuda yalnızca pastacılık kursu değil, aşçı yardımcılığı, kuaförlük, bilgisayar işletmenliği, nakış ve mefruşat kursu gibi meslek edindirme kursları ile resim, satranç ve bağlama kursu gibi hobi kursları da düzenliyoruz."

Ergene'de yol yapım çalışmaları devam ediyor

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelindeki yolları onarmaya devam ettiğini söyledi.

Sağlık, Marmaracık ve Cumhuriyet mahalleleri başta olmak üzere tadilata ihtiyaç duyulan tüm mahallelerdeki cadde ve sokaklarda çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Yüksel, bozulan kilit parke taş yolların onarımının da bu çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiğini kaydetti.

Yüksel, çalışmaların her türlü hava koşuluna rağmen devam edeceğini belirterek, "Ergene'nin hiçbir mahallesini bir diğerinden ayırmadan her köşesine projelerimizle ulaşıyoruz. Yol konusunu sorun olmaktan çıkarmak için çalışmalar yapıyor, hizmeti vatandaşımızın ayağına götürüyoruz." diye konuştu.