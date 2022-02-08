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Ergene Nehri'nin artan debisi tarım alanlarını su altında bıraktı - Son Dakika

Ergene Nehri'nin artan debisi tarım alanlarını su altında bıraktı

08.02.2022 17:35
Ergene Nehri'nin artan debisi tarım alanlarını su altında bıraktı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi artan Ergene Nehri, yatağından çıkarak tarım alanlarına yayıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi artan Ergene Nehri, yatağından çıkarak tarım alanlarına yayıldı.

Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak artarak dün 200 metreküp/saniyeye kadar ulaşmıştı.

DSİ'nin "sarı alarm" ikaz durumu verdiği nehrin debisi son ölçümde 170 metreküp/saniyeye kadar geriledi.

Taşkın nedeniyle binlerce dönüm çeltik arazisi su altında kaldı.

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Taşkın suyunun ekili olmayan çeltik arazilerine yayıldığını ve sıkıntılı bir durumun yaşanmadığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şu an önemli bir durum yok. Nehrin yatağından çıkması nedeniyle çeltik arazileri su altında kaldı, bir evi su bastı. Evdeki vatandaşlar tahliye edildi, her hangi bir sıkıntı yok. Malkara ilçesi ve Harmanlı köyü arasında daha önce yıkılan bir köprü vardı. Bölgede suyun yükselmesi söz konusu. Orada küçük bir sıkıntı var. Onun dışında kar yağışı devam ediyor. Gerekli tedbirler alındı. Tüm olumsuzluklara anında müdahale ediliyor."

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Uzunköprü, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri'nin artan debisi tarım alanlarını su altında bıraktı - Son Dakika


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