Ergenekon davası hakimi Hüsnü Çalmuk'un FETÖ davası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Ergenekon davasının hakimlerinden Hüsnü Çalmuk'un "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı. Duruşmada, davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ile Hurşit Tolon'u da avukat İlkay Sezer temsil etti.

Tanık Adnan Hazır'ın ifadesinin alındığı duruşmada daha sonra sanık Çalmuk'a, bir önceki celse savcılıkça sunulan esas ilişkin mütalaaya karşı savunması soruldu.

Sanık Çalmuk ise hazır olmadığını belirterek, savunma hazırlamak için süre talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Hüsnü Çalmuk'un tutukluluk halinin devamına hükmetti. Çalmuk'a savunmasını hazırlaması için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.

Mütalaadan

Davanın 10 Haziran'da görülen duruşmasında açıklanan mütalaada, FETÖ'nün nihai amacına ulaşmak için öncelikle mahrem alan olarak gördüğü yargıyı ele geçirebilmek amacıyla örgüt elemanlarını bu makama getirdiği, bu kapsamda örgütün yargı ayağındaki uzantıları tarafından proje soruşturma ve kovuşturmaların üretildiği belirtildi.

Çalmuk'un örgüt için en mahrem kabul edilen özel yetkili mahkemelere hakim olarak yerleştirildiği ifade edilen mütalaada, sanığın Ergenekon davasının yargılamasını yapan, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üye hakim olarak görev yaptığı kaydedildi.

Mütalaada, Çalmuk'un hakimlik görevinde sempati ve iltisak boyutunu aşacak şekilde FETÖ'nün amacını benimseyerek örgütün hiyerarşik yapısında yer aldığı, bu suretle verilecek görevleri yerine getirmeye hazır olduğu, kendi iradesini örgüt iradesine terk ettiği aktarıldı.

Sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, "anayasayı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından ise beraati talep edildi.