Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar açıklandı (1)
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Ergenekon davasında karar açıklandı (1)

1 saat önce

Özden ATİK / İstanbul, DHA- YARGITAY'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.

Ergenekon davasında karar açıklandı (1), System.String[]

Özden ATİK/ İstanbul, DHA- YARGITAY'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.  "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi
 


Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
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