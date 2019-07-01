Ergenekon davasında karar açıklandı (1)
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Özden ATİK / İstanbul, DHA- YARGITAY'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:29 Kaynak: DHA
Özden ATİK/ İstanbul, DHA- YARGITAY'ın bozma kararının ardından görülen 235 sanıklı Ergenekon davasında karar açıklandı. "Ergenekon örgütünü kurma", "yönetme" suçundan tüm sanıklar beraat etti. Sanıklardan Alparslan Arslan'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır'a ise müebbet hapis cezası verildi
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Ergenekon davası ne zaman başladı? Kimler yargılandı? Davada bu zamana kadar neler oldu?