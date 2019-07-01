Son Dakika Haberleri: Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak
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Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak

12 dakika önce

Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklanmak üzere duruşma saat 14.00'e ertelendi.

Ergenekon davasında karar saat 14.00'te açıklanacak, System.String[]
Daha önce verilen beraat, görevsizlik ve düşme kararları sonrasında 235 sanık yönünden devam eden "Ergenekon" davasında, nihai karar açıklanmak üzere duruşma saat 14.00'e ertelendi.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki onuncu duruşmada, son kez savunma yapan başka suçtan tutuklu sanıklardan Bedirhan Şinal, kapatılan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde aleni tehdit edilip susturulmaya çalışıldığını ancak susmayıp, Ergenekon'un kimler tarafından yapılan kumpas olduğunu itiraf ettiği zaman mahkeme heyetinin kendisine ceza verip yıllarca cezaevine mahkum ettiğini öne sürdü.
FETÖ'cüler tarafından 20 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığını ve suçu sabit olan Osman Yıldırım'a beraat verildiğini savunan Şinal, "Çünkü o FETÖ'nün Osman'ıydı. Onlara sırtını dönemezdi. Kumpasın ortağı olan Osman Yıldırım beraat kararı aldı. Bense yüce Türk milletinin gönlünde, kurulan tuzağa rağmen beraatimi aldım. Benim gençliğim FETÖ kumpasına kurban gitmiştir. Beni kullanan insanların devlet olduğunu zannediyordum. Aldatıldım pişmanım." dedi.
Şinal'in savunmasının alınmasının ardından savunma yapacak başka sanık kalmadığı ve nihai karar verilmek üzere hazır sanıklara son sözlerinin sorulacağı belirtildi.
Sırasıyla söz alan tutuksuz sanıklar, savcılık mütalaasına uyularak beraat kararı verilmesini istedi. Tutuklu sanıklar da beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, karar verilmek üzere duruşmayı saat 14.00'e erteledi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:08 Kaynak: AA
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