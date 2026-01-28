Ergün Penbe Uşakspor'dan İstifa Etti - Son Dakika
Ergün Penbe Uşakspor'dan İstifa Etti

Ergün Penbe Uşakspor\'dan İstifa Etti
28.01.2026 14:14
Oktaş Uşakspor'un teknik direktörü Ergün Penbe, istifa ettiğini açıkladı ve zorlu süreci yorumladı.

Nesine 3. Lig B Grubu'nda mücadele eden Oktaş Uşakspor'da teknik direktör Ergün Penbe, görevinden istifa etti.

Ergün Penbe, ayrılık kararını Huzurpark'taki Uşakspor Tesislerinde düzenlediği basın açıklamasıyla kamuoyuna duyurdu. Deneyimli teknik adam, takımın yaşadığı zorlu sürece ve kadro yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahis skandalının ardından takımın kadro kalitesinin olumsuz etkilendiğini belirten Penbe, altyapının önemine vurgu yaparak; "Bahis skandalının ortaya çıkmasından sonra iyice kadro kalitemiz düşmüş oldu. Altyapıdan U19 oyuncularımız gelmeye başladı. Buradan altyapı hocalarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize verdikleri desteklerden dolayı. O zorlu süreçte bize hazırladıkları oyuncularla devam edip çok güzel katkı sağladılar. Hem oyunculara hem de altyapı hocalarına çok teşekkür ediyorum. Takım olmak böyle bir şey. Bir zoru başardık." ifadelerini kullandı.

Uşakspor'a ve taraftarlara olan bağlılığını dile getiren Penbe; "Gönül isterdi ki her şey farklı olsun ama olmadı, nasip böyleymiş. Şimdi Uşakspor'un başarılarını uzaktan izleyeceğiz. Her zaman gönlümüz burada olacak. Benden sonraki süreçte inşallah başarılı olur. Maçlara iyi yansır. Kaliteli oyuncularımız var. Performanslarını inşallah artırırlar. Sezon sonu iyi takımlara giderler. Bir hedefleri olursa çok daha iyi olur diye düşünüyorum." dedi.

Takımıyla gurur duyduğunu ve oyuncuların karakterine dikkat çeken Penbe, "Bugüne kadar takımımla gurur duydum yaptıklarından dolayı. Hakikaten şu zorlu şartlarda yaşanan süreçte takımın ayakta kalması önemliydi. Oyuncuların karakterinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor bu. Gerçekten karakterli oyuncularla çalıştım. Onlara da tek tek teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, bizi kırmadılar. O bakımdan da mutluyum, iyi bir takım bıraktığımız için." şeklinde konuştu.

Ayrılık kararının kendi isteğiyle alındığını ifade eden Penbe; "Ben buradan gitmek istemiyordum ama şartlar bunu gerektirdi. Onun için üzgünüm. Daha çok şeyler verebileceğimi düşünüyordum buraya ama şartlar bizi buraya getirdi. Kulüp adına hayırlısı olmasını diliyorum." dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA

