Erhan Usta'dan EPDK'ya Yolsuzluk İddiası

(TBMM) - İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı Erhan Usta, EPDK'daki elektrik alımına ilişkin uygulamalarla 20 yılda toplamda 53,1 milyar dolarlık bir yolsuzluk olduğu iddiasını yineleyerek "Bu, 45 tane Osmangazi Köprüsü demektir. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanına ve Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Mehmet Şimşek iki kuruş için milletin ümüğünü sıkıyor. Emekli perişan. Beş kuruş para vermiyor, burada 53,1 milyar dolarlık bir yolsuzluk var. İhbar ediyorum. Hesabını kitabını ortaya koyuyorum. Daha ne yapacağım? Gidip bir Kızılay'da kendimi yakmadığım kalmadı" dedi.

İYİ Parti Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, EPDK'yla ilgili yolsuzluk iddiasında bulundu. Usta, şunları söyledi:

"Bugün sizlere bizlerin 'asrın soygunu' diye nitelendirdiğimiz büyük bir enerji yolsuzluğunun anatomisini anlatacağım. Baş aktör EPDK'dır ve aslında doğrudan EPDK Başkanı'dır. EPDK Başkanı 9 Ocak'ta bir televizyon kanalında bu iddialarımızın bir kısmıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hesabı ortaya koyduk, excel dosyalarına kadar bütün yaptığımız hesapları verelim dedik. O gün bize cevap veremeyenler, daha sonra bir televizyon programına çıkıp tek taraflı olarak konuştular. Biz cevap verdiğimizde ise buna karşılık verilmedi. Tek taraflı konuşmalar yapıldı. Bir hesap kitap var mı? Yok. Net bir hesap karşılığında, özellikle bir bürokrattan rakamsal bir çalışma ortaya koymasını bekledik. Bunların hiçbirisi olmadı. Meclis'te Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kaçtılar, Genel Kurul'da kaçtılar. Şimdi başka televizyon programlarına çıkıp bambaşka şeylerden bahsediyorlar.

"Hırsızlığın bu kadar aleni olduğu bir başka dönemi Türkiye yaşamadı"

Bir siyasetçi, bir milletvekili ya da bir partinin genel başkan yardımcısı sıradan bir bürokrata cevap veriyor diye düşünmeyin. Çünkü bahsettiğimiz kişi sıradan bir bürokrat değil. Mustafa Yılmaz 2004 yılında EPDK'da kurul üyesi oluyor. Bu tam 22 yıl önce. 2010 yılında başkan oluyor, öncesinde ikinci başkanlık yapıyor. Yaklaşık 2014'ten bu yana başkan. Görev süresi 2028'de bitiyor ve tekrar atanma imkanı var. Yani yaklaşık 24 yıldır EPDK'da kurul üyeliği ve başkanlık yapmış bir kişiden bahsediyoruz. Bu sürede kaç tane bakan değişti. Dolayısıyla sıradan bir pozisyondan bahsetmiyoruz. Hiçbir düzenleyici kurumda bu kadar uzun süre görev yapan bir kurul üyesi ve başkan yok. Televizyon programında birçok yanıltıcı bilgi verdi. Doğru söylediği tek bir şey var; Türkiye'de son dört yılda enflasyonun yüzde 400'leri aştığını söyledi. Bu doğrudur. 2021 Aralık'tan 2025 Aralık'a kadar TÜFE bazında yüzde 411 enflasyon yaşamıştır. Ancak hemen arkasından verdiği rakam apaçık yalandır. Diyor ki bu dönemde elektriğe yüzde 89 zam yapıldı. Böyle bir şey yok. Konut elektriğinde artış yüzde 366'dır. Sanayi elektriğinde yüzde 406 artış olmuştur. Dağıtım bedellerinde yüzde 679'lara varan artışlar vardır. Bunların tamamının kararını veren kurum EPDK'dır."

Kendisine Plan ve Bütçe Komisyonu'nda söz hakı verilmediği iddialarının da doğru olmadığını belirten Usta, "Düzenleyici ve denetleyici kurum başkanlarının hem sunum yapma hem de eleştirilere cevap verme hakları vardır. 'Konuşma hakkımız yok' denmesi doğru değildir. Önceki yıllarda bu hak hep vardı. Aynı gün Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülürken bu iddiaları dile getirdim. Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı bunun önemli iddialar olduğunu ve cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Buna rağmen herhangi bir hesap ortaya konmadı. Şeffaf olduklarını söylüyor, evet hırsızlığın bu kadar aleni olduğu bir başka dönemi Türkiye yaşamadı. Çok aleni bir hırsızlık yapıldı" dedi.

"Eğer bu işin içinde değillerse, bu ön lisanslar iptal edilebilir"

2023 yılında EPDK'nın 33 bin 519 megavatlık rüzgar ve güneş santrali ön lisansı verdiğini ve hemen bir yıl sonra Enerji Bakanlığı tarafından da benzer bir ihale yapıldığını belirten Usta, iki kurumun uygulamaları arasında karşılaştırma yaptı. Usta, eğer Enerji Bakanlığı usullerine göre ihale yapılmış olsaydı 53,1 milyar dolarlık bir kazanç sağlanacağını belirterek şunları söyledi:

"EPDK uygulamasında fiyat rekabeti yok, Enerji Bakanlığı ihalesinde var. EPDK'da devlete katkı bedeli ödemesi yok, Enerji Bakanlığı'nda var. EPDK'da yerli malzeme kullanma zorunluluğu yok, Enerji Bakanlığı'nda yüzde 50–70 yerli malzeme şartı var. EPDK'da süre kısıtı yok, lisans alıp yıllarca beklenebiliyor. Enerji Bakanlığı'nda süre net. Temel amaç işi yatırımcıya vermek değil çantacıların önünü açmak. EPDK'nın dağıttığı yaklaşık 34 bin megavatın bugün piyasadaki değeri megavat başına 200 bin dolar. 34 binle çarpın. Bu rant kime gitti? Bürokratlara, siyasetçilere, yandaşlara gitti. O yüzden açıklayamıyorlar. EPDK'da teminat da yok, Enerji Bakanlığı'nda var.

Elektrik alım fiyatlarına bakalım. Rüzgarda EPDK uygulamasında 5,85 sent alım fiyatı, Enerji Bakanlığı ihalesinde 3,5 sent. Güneşte EPDK'da yine 5,85 sent, Bakanlık ihalesinde 3,25 sent. Tüm katkı payları ve kriterler hesaba katıldığında, Enerji Bakanlığı uygulamasında devletin maliyeti 1 birim ise, EPDK uygulamasında rüzgarda 2,5 katı, güneşte 3,4 katıdır. Her halükarda bu para milletten çıkacak. Ben buradan açıkça söylüyorum; laf değil, hesap istiyoruz. Bu hesaplara bugüne kadar cevap verilemedi. Komisyonda konuşuldu, Genel Kurul'da konuşuldu, şimdi televizyonlarda konuşuluyor ama rakam yok. Bu uygulamanın devlete 20 yıldaki maliyeti 53,1 milyar dolardır. Bu, 45 tane Osmangazi Köprüsü demektir. 45 tane Osmangazi köprüsünü EPDK uygulaması nedeniyle bize kazık olarak atılacak demektir. Hala geç kalınmış değil. Cumhurbaşkanına çağrı yapıyorum; eğer bu işin içinde değillerse, bu ön lisanslar iptal edilebilir. Vakit hala vardır."

Usta, konuşmasını, "Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanına ve Mehmet Şimşek'e sesleniyorum. Mehmet Şimşek iki kuruş için milletin ümüğünü sıkıyor. Emekli perişan. Beş kuruş para vermiyor, burada 53,1 milyar dolarlık bir yolsuzluk var. İhbar ediyorum. Hesabını kitabını ortaya koyuyorum. Daha ne yapacağım? Gidip bir Kızılay'da kendimi yakmadığım kalmadı" ifadeleriyle tamamladı.