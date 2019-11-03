Erik ağacı, kasım ayında çiçek açtı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, sıcak havanın etkisiyle bir erik ağacının Kasım ayında çiçek açması şaşkınlık yarattı.

Fethiye'de hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, günün en yüksek sıcaklığı 26 derece olarak ölçüldü. Kayaköy Mahallesi'nde bulunan bir restoranın işletmecisi evli ve 1 çocuk babası İlker Koca (41), iş yerinin bahçesindeki ağaçlarla ilgilendiği sırada, bir erik ağacının çiçek açtığını fark etti. Normal zamanda mayıs ayında çiçek açan ağacın, Kasım ayının başında çiçek açması karşısında şaşkınlık yaşadı. Fethiye'de sıcak bir hafta geçirdiklerini belirten İlker Koca, "Daha önce karşılaşmadığımız bir manzara" dedi.

Ağacı görerek fotoğraf çektiren mahalle sakini Fatma Kafadar (27), 10 yıldır burada yaşadığını ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, "Fethiye'mizde sıcak bir hava var. İnsanlar hala denize girebiliyor. O yüzdendir diye düşünüyorum" dedi.

Ziraat Mühendisi Gürbüz Akan ise "Erik ağaçları ilkbaharda çiçek açar. Bundan sonra meyvesini verir. Fethiye sıcak bir bölge. Her mevsim güneş oluyor. Zaman zaman bu şekilde ağaçlar, zamansız çiçek açabilir. Bu bölge için bu çok anormal bir durum olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.