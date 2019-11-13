İzlanda Teknik Direktörü Erik Hamren Türkiye maçı öncesi Antalya'da kamp yaptıklarını belirterek, "İzlanda'dan buraya gelmek iklim değişikliği demek aynı zamanda. Antalya çok iyi bir yer, çalışmak için de çok iyi bir ortama sahipti, bu yüzden tercih ettik. Bu maçın özel bir durumu söz konusu tabii ki. Başka şartlarda başka adımlar atabilirdik ama şu an kazanmak zorundayız. Bu sebepten dolayı her zamankinden farklı bir oyun oynamalıyız. Türkiye çok iyi mücadele etti, zor olacağını biliyoruz, kazanmak zorundayız. "Kaybedecek bir şeyimizin olmaması Türkiye'nin üzerinde daha fazla baskı oluşturacaktır diye düşünüyorum. 2016'nın 3 yıl sonrasındayız. Bazı oyuncular değişiyor, ayrılanların yerine yenileri geliyor ama benzerliklerimiz de çok çok fazla olabiliyor. Üzerinden birçok olay geçti, sakatlıklar yaşandı, elbette değişen şeyler oldu." dedi.



Erik Hamren sözlerini şöyle sürdürdü:



"İyi bir takımımız var ama elbette ki altın jenerasyonla başarılar elde ettikten sonra farklı bir sürece girdik, bu normal bir durumdu. Kazanmak istiyoruz, ilginç bir maç olacak. Çok zor bir maç olacak. Türkiye etkileyici bir performans gösterip grupta harika sonuçlar aldı. Zor mücadele olacak ama deneyeceğiz, kazanmak zorundayız. İlk maç öncesi yaşanan sıkıntı(havalimanındaki olaylar) beni ilgilendiren bir durum değil, onunla ilgili konuşmam da doğru olmaz. Uzun zaman geçti, bize bağlı olan ve bizi ilgilendiren bir durum değil. Bizi bugün burada ilgilendiren tek şey yarın oynanacak maç."



"Yarın tek oyuncumuz hariç herkes yarınki Türkiye maçı ve hafta sonundaki Moldova maçı için hazır durumda. Kadrodaki her oyuncumuzun sahaya çıkma şansı var. Türkiye her zaman önemli bireysel yeteneklere sahip oyuncular bulunduran bir takımdı. Bugünkü kadronun en büyük farkı daha takım halinde oynayıp daha iyi birlikte hareket edebilmeleri. Bu beni oldukça etkiledi."



"Yarın burada kutlama yapılmasına izin vermemeye çalışacağız"



İzlandalı futbolcu Kari Arnason ise "Türkiye bu noktaya kadar çok iyi iş yaptı, diğer maçlarda gösterdikleri performans çok çok önemli. Türkiye'nin Fransa'dan aldığı puanlar beklenmiyordu diyebiliriz. "Kaybedecek fazla şeyimiz yok. Buraya bu bakış açımızla geldik. Türkiye'ye karşı çok mücadele ettik. Son birkaç yıldaki en iyi milli takıma sahipler şu an. Türkiye'nin güçlü yanlarını düşündük ve çalıştık teknik olarak. Rekabetçi ve güçlü bir takımla oynayacağız. Türkiye'nin Fransa'da 4 puan alması işimizi zorlaştırdı ama grupta çok iyi iş çıkardılar. Yarın burada kutlama yapılmasına izin vermemeye çalışacağız. Türkiye'nin iki şansı var, yarın olmazsa Andorra maçı da var, bizim iki maçımızı kazanmaktan başka çaremiz yok.



"Aslında herhangi bir maçtan farklı değil bizim için. Çok zor bir atmosfer olacak biliyoruz. Burası çok güzel bir stadyum, harika bir destek olacağını da biliyoruz. Biz henüz pes etmedik, iyi bir sonuç alabilmek için elimizden geleni yapacağız."