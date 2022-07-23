Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine "ilave teşvik" verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine "ilave teşvik" verilecek

23.07.2022 20:43
Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine "ilave teşvik" verilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle, Bakım Hizmetleri Kalite Standartları (BHKS) ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek.

İki Bakanlık tarafından hazırlanan "Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkezlerde bakılan engelli bireylere yönelik bakım kalitesinin daha fazla artırılması amacıyla çalıştırılması zorunlu personel sayısına ek olarak her 10 engelli birey için ilave bir personel çalıştırılabilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yayımlanan BHKS ölçeklemesinde standart karşılama yüzdesi 50 ve üzeri olan ile Erişilebilirlik Belgesi bulunan merkezlere, bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için her ay ilave teşvik verilebilecek.

İki net asgari ücrete kadar teşvik

Ayrıca yönetmelikte belirtilen personel çalıştırma koşulunu sağlayan merkezler de koşulu sağladığı aya ilişkin bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için ilave teşvikten yararlanabilecek.

Merkezlere bakıma ihtiyacı olan her bir engelli birey için 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'nun Ek 7'nci maddesine göre ödenen bakım ücreti ile bu madde kapsamında ödenen teşvik ücretlerinin toplamı hiçbir suretle iki net asgari ücret tutarını geçemeyecek. Bununla ilgili gerekli düzenleme, Bakanlık tarafından yapılacak.

Merkezlere "Erişilebilirlik Belgesi" alabilmeleri için 1 yıl süre

Özel Bakım Merkezlerine BHKS ölçeklemesine uyum sağlamak ve Erişilebilirlik Belgesi almak üzere yönetmeliğin yayımlandığı tarihten itibaren 1 yıl süre tanındı.

Bu süreye kadar merkezlere ilave teşvik ödemesi verilebilecek.

YORUMLAR
500
Üst üste sel afeti yaşayan vatandaşlara psikososyal destek Üst üste sel afeti yaşayan vatandaşlara psikososyal destek Erken yaşta evliliği önleme eylem planı sonuç verdi; oranlar düştü Erken yaşta evliliği önleme eylem planı sonuç verdi; oranlar düştü
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maliye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine 'ilave teşvik' verilecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatini çeken pankart: 7 düvel 7'li masa sana vız gelir büyük usta
19:26 Cumhurbaşkanı Danışmanı Oğan: Onların neler yaptığını Cumhurbaşkanı Erdoğan bilmiyor mu zannediyorsunuz?
19:17 2 atlı sırra kadem bastı! Hayvanları çalmaya gelen hırsızlar kendilerine direnen çobanı katletti
19:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan, hızlı tren temel atma töreninde Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nu ti'ye aldı: Onlar yapsa yapsa sökülen musluğu takarlar
18:43 NATO'ya girmek için Türkiye'ye yalvarıyordu! İsveç sokaklarına çıkan terör örgütü PKK/YPG yandaşları gösteri yaptı
17:57 İktidarı ve altılı masayı yerden yere vuran Fatih Erbakan: Bu iş Milli Görüş ile çözülür
17:48 Yeni salgın! DSÖ, şu ana kadar 5 ölüme neden olan maymun çiçeği için küresel acil durum ilan etti
17:42 2023 için büyük mücadele! AK Parti İstanbul'da "Yüz yüze 100 Gün Projesi" başlattı
17:21 Petrol üretiminde 8. sırada! Rusya doğal gazı kesince Avrupa Birliği Afrika'ya yöneldi
17:14 İşçilerin açtığı pankart jestine karşılık veren Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben sizin gadalarınızı alırım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2022 20:43:22. #1.12#
SON DAKİKA: Erişilebilirlik Belgesi olan özel bakım merkezlerine "ilave teşvik" verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement