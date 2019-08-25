Son Dakika Haberleri: Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor'a bağışladı
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Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor'a bağışladı

57 dakika önce

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik oyununu, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sergiledi.

Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor'a bağışladı, System.String[]

Ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, "12 Numaralı Adam" adlı tek kişilik oyununu, Bursa Açıkhava Tiyatrosu'nda sergiledi. Yaklaşık bin kişinin katılımıyla gerçekleşen tiyatroda Köstendil, sergilediği başarılı performans ile oyun sonunda ayakta alkışlandı.


Bursasporlu olmasıyla bilinen Köstendil'in oyununu; Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, sportif direktör Selçuk Erdoğan ve teknik direktör Yalçın Koşukavak da izledi.


Oyunun belli bölümlerinde 'Bursaspor' tezahüratları da seyirciler arasından yükseldi.


Oyunun sonunda Başkan Mesut Mestan ve Teknik Direktör Koşukavak tarafından, oyunun tüm gelirlerini Bursaspor Kulübü'ne bağışlayan Köstendil'e plaket ve arkasında ismi yazılı forma hediye edildi.

Erkan Kolçak Köstendil, Bursaspor, Bursa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 01:12 
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Erkan Kolçak Köstendil, oyununun gelirlerini Bursaspor'a bağışladı
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