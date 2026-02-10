Erken Doğumla Hayata Başlayan Zeynep'in Azmi - Son Dakika
Erken Doğumla Hayata Başlayan Zeynep'in Azmi

10.02.2026 11:55
Kayseri'de hidrosefali teşhisi konulan Zeynep, hidroterapi ile güçlenip madalya kazanmayı hedefliyor.

KAYSERİ'de erken doğumla dünyaya gelip, 3 ay kaldığı kuvözde hidrosefali (beyinde su toplaması) teşhisi konulan Zeynep Sema Taşdemir (12), hidroterapi havuzunda güç depoluyor. Havuza geldikten sonra önemli değişiklikler hissettiğini belirten Taşdemir, "Yüzmeyi çok seviyorum. Kendimi geliştirip ülkemi temsil etmek, bayrağımızı dalgalandırıp madalyalar kazanmak istiyorum. Hiç kimse hiçbir şeyi kafasına takmasın. Bir şeyleri kafanıza takacağınıza yeteneklerinizin farkına varmaya çalışın" diye konuştu.

Kentte yaşayan ve erken doğumla dünyaya gelip, 3 ay kuvözde kalan Zeynep Sema Taşdemir, tedavisi sırasında beyin kanaması geçirdi. Doktorların kuvözdeki hareketlerinde yavaşlama gözlemleyerek, sürekli uyku halinden şüphelenmesi sonucu Taşdemir'in hidrosefali (beyinde su toplaması) hastası olduğu belirlendi. Beyine takılan şant ile hayatına devam eden Taşdemir, Türkiye'nin en büyük engelsiz yaşam merkezlerinden biri olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi'nde hidroterapi havuzunda güç depoluyor.

Havuza geldikten sonra önemli değişiklikler hissettiğini belirten Zeynep Sema Taşdemir, "Yüzmeyi çok seviyorum. Teknik olarak kendimi geliştirdikten sonra ülkemi serbest stilde temsil etmek isterim. Bayrağımızı dalgalandırıp madalyalar kazanmak istiyorum. Hiç kimse hiçbir şeyi kafasına takmasın. Taktıklarınız kim bilir nerelerde, ne yapıyordur. Lütfen kimseyi takmayın. Oturup bir şeyleri kafanıza takacağınıza yeteneklerinizin farkına varmaya çalışın" diye konuştu.

'ŞİMDİKİ ZEYNEP AŞIRI MUTLU'

Çevreden aldığı tepkilere de değinen Taşdemir, "Bazen küçük çocuklar 'sen neden bununla yürüyorsun?' diye soruyorlar ama onlar küçük olduğu için böyle şeylere çok da aldırış etmemek gerekiyor. Açıkçası biraz zayıfladım gibi geliyor. Benim için zayıflık önemli. Şimdiki Zeynep aşırı mutlu. Tatile gitmeye gerek kalmıyor. Ayrıca tek olmanın verdiği ayrı bir güzellik var. Havuza geldikten sonra çevremdekiler çok faydasını gördüğümü söylüyor. Yüzmeyi çok seviyorum ve seven herkese de kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Kendimi teknik anlamda biraz daha geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz kafaya takan bir çocuğum. Kendim öyle olsam bile hiç kimse hiçbir şeyi kafasına takmasın" diye konuştu.

'ÖZ GÜVENİ ARTTI'

Fizyoterapist olarak 5 yıldır görev yaptığını söyleyen Emre Tufan ise Zeynep'in durumuna ilişkin, "Sol tarafında hastalığının etkisi fazla. Egzersizlerimiz daha çok o tarafa yönelik. Kas kuvvetlendirme, ağrıyı azaltma ve birçok sinirsel terapi uyguluyoruz. Çok büyük farklar var. Denge ve koordinasyonu sağlamaya başladı. 1,5 ayda iyi bir seviyeye geldi. Kendisi de bu süreçte çok çalışmak istedi. Çok istekli olduğu için hedeflerimize daha kolay ulaştık. Denge ve koordinasyonu daha iyi sağladık. Sırt kas kuvvetimiz daha iyi oldu. Kalça kas kuvvetimiz ile bacak ve kol kuvvetlerimiz arttı. Kendine olan öz güveni, konuşma tarzı hatta yüzmeye olan eğilimi de daha fazla arttı. Hem fiziksel hem de psikolojik etkenlerini fazlaca gördük" dedi.

Haber-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

