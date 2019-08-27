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Ermenek'te okul bahçelerinde tamirat çalışmaları

32 dakika önce

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Zehra Galip Sumra Atatürk ilkokulunun bahçesinde kilitli parke taşı yenileme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ermenek'te okul bahçelerinde tamirat çalışmaları, System.String[]

Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu, Zehra Galip Sumra Atatürk ilkokulunun bahçesinde kilitli parke taşı yenileme çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Zorlu yaptığı yazılı açıklamada, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaşmasıyla beraber okullarda gerekli görülen sorunları ve ihtiyaçları Ermenek Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından karşılandığını belirtti.

Eğitime belediye olarak her zaman destekçi olmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Zorlu, bu vesileyle yeni eğitim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

Fen İşleri Müdürlüğü, Atilla Zorlu, Ermenek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:12 Kaynak: AA
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