Üye Girişi
ERMENİ KİLİSESİNDE 'NOEL' COŞKUSU - Son Dakika

ERMENİ KİLİSESİNDE 'NOEL' COŞKUSU

06.01.2022 12:15
ERMENİ KİLİSESİNDE 'NOEL' COŞKUSU

ERMENİ Ortodokslar tarafından 6 Ocak tarihinde kutlanan 'İsa Mesih'in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı', İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

ERMENİ Ortodokslar tarafından 6 Ocak tarihinde kutlanan 'İsa Mesih'in Doğuşu ve Vaftiz Bayramı', İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandı.

Kilisenin Ruhani Lideri Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Peder Avedis Tabaşyan tarafından yönetilen ayine, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Paolo Bizzeti ve İskenderun Müjdeleme Katolik Kilisesi Pederi Dariusz Dogondke de eşlik etti. Mumların yakıldığı, duaların edildiği ayinde verdiği vaazında, bayramın anlamından söz eden Peder Tabaşyan, "Rabbe şükürler olsun uzun bir zamandan sonra bir araya gelebildik. Tam istediğimiz gibi coşkuya birbirimize sarılamıyoruz. İstiyoruz ki rabbimiz dualarımızı kabul etsin. Bizleri eski günlerimize geri kavuşturun. Tek istediğimiz bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

Ayin sonunda İsa Mesih'in vaftiz edilişi, temsili bir şekilde haçın suya batırılıp çıkartılması da gerçekleştirildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da temsili noel baba gerçekleştirilen kutsal ayin sonrasında çocuk çocuklara hediyelerini verdi ve onları sevindirdi.

YORUMLAR
500

İskenderun, Ermeni, Hatay, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERMENİ KİLİSESİNDE 'NOEL' COŞKUSU - Son Dakika


Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı Ocak ayı burs ve kredi ödemeleri öğrenci hesaplarına yatırılmaya başlandı         
12:18
Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı         
12:09
13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi         
12:06
PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor         
11:56
Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı Genç hemşirenin ölümünü çantasından çıkan not aydınlattı         
11:05
Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş Kazakistan'da protestocuların çoğu başlarından tek kurşunla öldürülmüş         
10:31
Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi Dünya 1 numarası Djokovic ülkeden sınır dışı edildi         
10:28
Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi Son Dakika! Kazakistan'da Cumhurbaşkanının isteği sonrası Rus askerleri ülkeye girdi         
10:12
Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor? Dünyaca ünlü yıldız hocanın yardımcısı Terim'in yerine mi geliyor?         
09:55
Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı? Alkollü araç kullanırken yakalanan vatandaş, bakın nasıl cezadan kurtulmaya çalıştı?         
08:37
Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi         
08:33
AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak AK Partili vekillere Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan : Önceliğimiz enflasyonu düşürmek, tedbirlerimiz bu yönde olacak         
08:32
Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı Koronavirüse yakalanan Uraz Kaygılaroğlu ile kızı arasındaki diyalog duygulandırdı         
08:29
Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş Kocasını bıçaklayarak öldüren kadın her şeyi anlattı! Cinayetin nedeni duvardaki örümcekmiş         
17:55
Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz? Milli Eğitim Bakanı Özer, kameralar önünde okul müdürüne fırça attı: Siz ne biçim adamsız, ne iş yapıyorsunuz?         
17:13
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21

Son Dakika Haberleri
12:08 Best Model yarışmacılarına tacizle suçlanan Erkan Özerman'ın avukatlarından açıklama: Taciz olmadığı kanıtlandı
12:07 Kazakistan'da eylemcilere silah dağıtıldığı anların görüntüsü internete düştü
12:05 13 yaşındaki baygın kızı kucaklayıp evinde istismar eden sapığın, 16 yıl hapsi istendi
12:04 Son Dakika: Trabzonspor'un son bombası şehre indi! Taraftarlar Visca için havalimanına akın etti
11:55 PSG'de forma giyen Mevlüt Erdinç şimdi Iğdır'ın yolunu tutuyor
11:50 JP Morgan'dan tedirgin eden enflasyon beklentisi
11:46 İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı
11:41 TÜSİAD hükümetin ekonomi politikasını enflasyon üzerinden eleştirdi: Atılan adımlar tekrar gözden geçirilmeli
11:34 Cumhurbaşkanı Tokayev talep etti, Rusya Kazakistan'a girdi!
11:22 Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: "Ben daha Adanalıyım"
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 12:22:22. #1.11#
SON DAKİKA: ERMENİ KİLİSESİNDE 'NOEL' COŞKUSU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement